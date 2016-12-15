По итогам обсуждения массовых акций против коррупции, которые прошли 26 марта, в Администрации президента решили не проводить «воспитательные работы» в школах и вузах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю.
По данным источника, власти приняли решение не допускать «разбора полетов в школах и институтах», но предостерегать молодежь от участия в незаконных акциях.
Пресс-секретарь Министерства образования и науки Андрей Емельянов рассказал изданию, что в ведомстве не думали о мерах наказания молодых людей.
«Наша задача и задача системы образования – помогать ученикам получать знания о правовом государстве, гражданском обществе и оберегать их от принуждения и вовлечения в акции, носящие сугубо политический характер, а не наказывать их», – отметил Емельянов.
По мнению собеседника в Кремле, необходимо формировать среду, из которой школьники и студенты получают информацию.
«Молодежь пошла против коррупции, а не за Алексея Навального», – уточняет источник.
Ранее Русский Академический фонд попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева проводить для школьников с 5 по 11 класс встречи с руководством городов и районов. На них детям должны были рассказывать о борьбе с коррупцией в работе государственных органов.
26 марта в 97 городах России прошли антикоррупционные митинги «Он нам не Димон». Их инициатором выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
Кремль обвинил организаторов акций в подкупе участников, в том числе и несовершеннолетних.
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