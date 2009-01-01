Пятый канал опубликовал фотографию мужчины, якобы заложившего бомбу на «Площади Восстания» в метро Санкт-Петербурга. Эта бомба не сработала.
https://twitter.com/5tv/status/848980563004403713
Ранее опубликовали фото первого разыскиваемого по этому делу. Сообщалось, что в розыск объявили двоих человек.
По данным «Интерфакса», один из разыскиваемых, попавших на видео, сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности.
По последним официальным данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 остаются в больницах.
Теракт в метро произошел ранее 3 апреля. Бомба взорвалась в вагоне поезда, следовавшего между «Сенной Площадью» и «Технологическим университетом». Позднее на «Площади Восстания» нашли неразорвавшуюся бомбу, замаскированную под огнетушитель. Уточнялось, что ее мощность составляла 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, она была начинена поражающими элементами.
СК завел уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки.
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