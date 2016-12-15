23:05

Мужчина, попавший на видеокамеры петербургского метро, сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, установлена личность предполагаемого исполнителя теракта, это молодой человек, уроженец Средней Азии. Бомбу взорвал смертник, добавил собеседник агентства. По его словам, это подтверждают останки.

Ранее сообщалось, что в розыск объявили двоих человек.

По последним данным, в результате теракта в петербургском метро погибли 11 человек, 45 находятся в больницах города.

Теракт в метро произошел ранее 3 апреля. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда на перегоне между «Сенной Площадью» и «Технологическим университетом». Позднее еще одну неразорвавшуюся бомбу нашли на станции «Площадь Восстания» и обезвредили. Она была замаскирована под огнетушитель. Мощность устройства составила один килограмм в тротиловом эквиваленте, бомба была начинена поражающими элементами.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки по факту взрыва в Санкт-Петербурге.