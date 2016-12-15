23:09

Бомбу в петербургском метро взорвал смертник. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, это доказывают обнаруженные на месте теракта останки. Личность мужчины установили, это 23-летний уроженец Средней Азии, добавил собеседник агентства.

Террорист пронес бомбу в рюкзаке. Он был связан с «радикальными исламистами», уточник источник «Интерфакса».

Изначально агентство сообщало, что по делу о теракте разыскиваются два человека. Один из них, попавший на видео, сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности. Пятый канал публиковал фотографию другого подозреваемого.

Взрыв в метро произошел ранее 3 апреля на перегоне между станцией «Сенная Площадь» и «Технологический университет». Помимо этого, на станции «Площадь восстания» нашли самодельную бомбу, которая не сработала. Мощность неразорвавшейся бомбы оценили в 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, она была начинена поражающими элементами.

В результате теракта погибли, по официальным данным, 11 человек, 45 находятся в больницах.

После взрыва все станции метро закрыли, к вечеру четыре линии подземки заработали. СК завел уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки. Президент Владимир Путин выразил соболезнования и пообещал поддержать семьи погибших и пострадавших.