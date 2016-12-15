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Предполагаемого смертника, взорвавшегося в петербургском метро, звали Максим Аришев. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 22-летний молодой человек, гражданин Казахстана, был в эпицентре взрыва.

Ранее стало известно, что террорист пронес взрывное устройство в рюкзаке, оставил его на «Площади Восстания», а затем подорвал себя в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Изначально «Интерфакс» сообщал о двух подозреваемых. Один из них попал на видео, но после он сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к теракту.

Фотографию второго подозреваемого опубликовал Пятый канал.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Позднее на станции «Площадь Восстания» обнаружили самодельную бомбу, которую впоследствии обезвредили. Мощность неразорвавшегося устройства составила один килограмм в тротиловом эквиваленте. В ней были поражающие элементы.

«Коммерсантъ» сообщает, что сотрудники спецслужб не смогли предотвратить теракт, хотя знали о его подготовке.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, 45 находятся в больницах Санкт-Петербурга.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.