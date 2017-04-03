Предполагаемого смертника, взорвавшегося в петербургском метро, звали Максим Аришев. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, 22-летний молодой человек, гражданин Казахстана, был в эпицентре взрыва.
Ранее стало известно, что террорист пронес взрывное устройство в рюкзаке, оставил его на «Площади Восстания», а затем подорвал себя в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Изначально «Интерфакс» сообщал о двух подозреваемых. Один из них попал на видео, но после он сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к теракту.
Фотографию второго подозреваемого опубликовал Пятый канал.
Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Позднее на станции «Площадь Восстания» обнаружили самодельную бомбу, которую впоследствии обезвредили. Мощность неразорвавшегося устройства составила один килограмм в тротиловом эквиваленте. В ней были поражающие элементы.
«Коммерсантъ» сообщает, что сотрудники спецслужб не смогли предотвратить теракт, хотя знали о его подготовке.
По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, 45 находятся в больницах Санкт-Петербурга.
Следственный комитет завел уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
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