Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал недостоверной информацию о массовых задержаниях представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Если автор знает пострадавших чеченских мужчин с нетрадиционной ориентацией, то пусть передаст имеющуюся информацию правоохранительным органам. Не сомневаюсь, что за такое оскорбление они или их родственники сами найдут автора и призовут ее к ответу за столь унизительное оскорбление», – подчеркнул омбудсмен.
Нухажиев заявил, что он согласен с позицией пресс-секретаря главы республики Альви Каримовым о том, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».
Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что сообщений о преследованиях геев в Чечне ей не поступало, а проверку публикаций в СМИ проводил именно Нухажиев.
Ранее материал о том, что в Чечне начались массовые задержания людей, которых подозревали в гомосексуализме, опубликовала «Новая газета».
В руководстве республики эту информацию назвали «абсолютной ложью».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле достоверной информацией по этому вопросу не располагают.
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