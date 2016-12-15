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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

﻿«В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу», – сообщил Песков.

Оба президента отметили, что с терроризмом нужно бороться сообща.

Песков добавил, что Путин и Трамп условились продолжать контакты.

Ранее в агентстве сообщили, что Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистов, созванивался ли он с Владимиром Путиным после теракта в метро Санкт-Петербурга.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Позднее еще одну самодельную бомбу обнаружили на «Площади Восстания», ее успели обезвредить. Мощность неразорвавшегося устройства оценили в один килограмм в тротиловом эквиваленте. В ней были поражающие элементы.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, 45 находятся в больницах Санкт-Петербурга.