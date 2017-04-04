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Крупные интернет-компании, среди которых Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler&Co, Microsoft, РБК и другие, выступили против предложения министра культуры России Владимира Мединского блокировать сайты с пиратским контентом без обращения в суд. Об этом сообщают «Ведомости».

Газета ознакомилась с письмом Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Авторы письма отметили, что решение о блокировке сайта во внесудебном порядке опасно, так как оно будет приниматься не независимым судом, а административным органом.

Кроме того, владельцы сайтов не смогут защитить себя, добавляет РАЭК.

﻿«Если поправки Минкультуры будут поддержаны, то другие участники рынка, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, тоже могут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав», – опасаются РАЭК.

По мнению источника, близкого к Госдуме, новый порядок может изменить всю систему. Сейчас суд в праве заблокировать сайт с пиратским контентом только на две недели, пока правообладатель не подаст иск. И только после двух судебных решений ресурс закрывают навсегда.

Новые поправки к законопроекту о блокировке «зеркал» изменят принцип регулирования.

В Минкульте сообщили, что о письме ничего не знают, а сами поправки «только прорабатываются».

Ранее Минкульт предложил внести поправки в законопроект о пиратских сайтах. Согласно изменениям, правообладатель, который обнаруживает свой фильм незаконно размещенным в сети, пишет заявление в Минкульт. В ведомстве подтверждают данные о правообладателе, затем передают в Роскомнадзор требование о блокировке страницы с фильмом.