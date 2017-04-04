Крупные интернет-компании, среди которых Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler&Co, Microsoft, РБК и другие, выступили против предложения министра культуры России Владимира Мединского блокировать сайты с пиратским контентом без обращения в суд. Об этом сообщают «Ведомости».
Газета ознакомилась с письмом Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Авторы письма отметили, что решение о блокировке сайта во внесудебном порядке опасно, так как оно будет приниматься не независимым судом, а административным органом.
Кроме того, владельцы сайтов не смогут защитить себя, добавляет РАЭК.
«Если поправки Минкультуры будут поддержаны, то другие участники рынка, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, тоже могут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав», – опасаются РАЭК.
По мнению источника, близкого к Госдуме, новый порядок может изменить всю систему. Сейчас суд в праве заблокировать сайт с пиратским контентом только на две недели, пока правообладатель не подаст иск. И только после двух судебных решений ресурс закрывают навсегда.
Новые поправки к законопроекту о блокировке «зеркал» изменят принцип регулирования.
В Минкульте сообщили, что о письме ничего не знают, а сами поправки «только прорабатываются».
Ранее Минкульт предложил внести поправки в законопроект о пиратских сайтах. Согласно изменениям, правообладатель, который обнаруживает свой фильм незаконно размещенным в сети, пишет заявление в Минкульт. В ведомстве подтверждают данные о правообладателе, затем передают в Роскомнадзор требование о блокировке страницы с фильмом.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.