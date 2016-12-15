03:24

Неизвестные люди расстреляли двух сотрудников полиции в Астрахани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного УМВД Петра Русанова.

По данным агентства, полицейские выехали на место возможного дорожно-транспортного происшествия. Там на них напали неизвестные. Оба сотрудника умерли из-за огнестрельных ранений.

﻿«Известно, что нападавшие передвигаются на “Газели”. По предварительной информации, в полицейских стреляли пассажиры микроавтобуса», – отметил представитель УМВД.

Полиция уже ищет нападавших, сообщают в агентстве.

Заметка дополняется.