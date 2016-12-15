Неизвестные люди расстреляли двух сотрудников полиции в Астрахани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного УМВД Петра Русанова.
По данным агентства, полицейские выехали на место возможного дорожно-транспортного происшествия. Там на них напали неизвестные. Оба сотрудника умерли из-за огнестрельных ранений.
«Известно, что нападавшие передвигаются на “Газели”. По предварительной информации, в полицейских стреляли пассажиры микроавтобуса», – отметил представитель УМВД.
Полиция уже ищет нападавших, сообщают в агентстве.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.