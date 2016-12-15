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Холдинг Rambler&Co начал переводить основные функции «Живого журнала» (ЖЖ) в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Управление американской LiveJournal перейдет к российской ООО «СУП Медиа». Сначала компания начнет администрировать сервис, а затем через нее будут проходить и платежи. Пока платными услугами пользователей все еще будет заниматься LiveJournal Inc.

Такое решение, по данным источника издания в Rambler&Co, связано с концентрацией активов в России, а также с желанием «стать ближе к пользователям, большую часть которых составляют жители РФ и Европы».

Газета отмечает, что в Rambler&Co будут юридические и технические издержки, но в то же время в десять раз, по предварительным подсчетам, снизятся их расходы на обслуживание трафика.

«СУП Медиа» планирует за счет неавторизованных пользователей увеличить «рекламопригодный» трафик на 35%.

Rambler&Co несколько раз перезапускал ЖЖ. В 2014 году изменили дизайн сервиса, а также создали медийный проект, основанный на блогах. Спустя два года сервис стал позиционировать себя как медиа с контентом, который создается пользователями.

Ранее в декабре 2016 года в Россию перенесли серверы ЖЖ.

По данным TNS Web Index, которые приводит издание, к середине весны 2016 года аудитория сервиса составила более 15 млн человек.