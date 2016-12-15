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Число пострадавших после взрыва в петербургском метро возросло до 51. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга.

На сайте Главного управления МЧС города Петербурга опубликовали список, согласно которому после взрыва в метро в разные медицинские учреждения города был доставлен 51 пострадавший в возрасте от 16 до 70 лет.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 45 пострадавших.

В ГУ МЧС отметили, что представленный список актуален на 03:00 четвертого апреля. Информация будет постепенно обновляться.

Бомба взорвалась в петербургском метро 3 апреля между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Позднее на станции «Площадь Восстания» обнаружили другое взрывное устройство, его обезвредили. В бомбе были поражающие элементы.

Изначально «Интерфакс» сообщал о двух подозреваемых. Один из них попал на видео, но после сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к теракту.

Личность второго подозреваемого была установлена. Им оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Арышев.

По данным группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), он был не террористом-смертником, а одной из жертв теракта. После взрыва родственники искали Максима. Он был в сети за несколько минут взрыва, уточняет CTI.

По факту взрыва в петербургском метро Следственный комитет завел уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки.