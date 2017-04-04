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Генеральный консул Казахстана Ермек Примбетов принял участие в процедуре опознания погибших при теракте в петербургском метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

К консулу обратились родственники пропавшего 22-летнего Максима Арышева, который перестал выходить на связь за несколько минут до взрыва на станции «Технологический институт».

﻿«По состоянию на 5.30 утра по времени Астаны (2.30 МСК) среди опознанных тел граждан Казахстана нет», – сообщает пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

Также Жайнаков уточнил, что Максим Арышев не похож на подозреваемого, который изображен на фотографии, опубликованной в СМИ.

﻿«Считаю, что говорить о возможной причастности Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге преждевременно. Его поиски продолжаются», – написал Жайнаков в своем Фейсбуке.

3 апреля в перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» в вагоне поезда произошел взрыв мощностью 600–700 граммов в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, погибли 14 человек, в больницах города находится 51 пострадавший.

СК России завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатке по после взрыва в метро Санкт-Петербурга.