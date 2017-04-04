Генеральный консул Казахстана Ермек Примбетов принял участие в процедуре опознания погибших при теракте в петербургском метро. Об этом сообщает «Фонтанка».
К консулу обратились родственники пропавшего 22-летнего Максима Арышева, который перестал выходить на связь за несколько минут до взрыва на станции «Технологический институт».
«По состоянию на 5.30 утра по времени Астаны (2.30 МСК) среди опознанных тел граждан Казахстана нет», – сообщает пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
Также Жайнаков уточнил, что Максим Арышев не похож на подозреваемого, который изображен на фотографии, опубликованной в СМИ.
«Считаю, что говорить о возможной причастности Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге преждевременно. Его поиски продолжаются», – написал Жайнаков в своем Фейсбуке.
3 апреля в перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» в вагоне поезда произошел взрыв мощностью 600–700 граммов в тротиловом эквиваленте.
По последним данным, погибли 14 человек, в больницах города находится 51 пострадавший.
СК России завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатке по после взрыва в метро Санкт-Петербурга.
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