Сотрудники Следственного комитета включили в круг подозреваемых по теракту в метро в Санкт-Петербурге 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова. Об этом сообщает «Фонтанка».
Молодой человек попал в камеры видеонаблюдения в метрополитене. Ориентировка на него ушла в социальные сети, пишет издание.
Уроженец киргизского города ОШ Акбаржон Джалилов живет в Петербурге уже больше шести лет. За это время он сменил несколько паспортов.
Кроме того, в розыск должны были поставить автомобиль Джалилова Daewoo Nexia.
Акбаржон Джалилов стал третьим подозреваемым по теракту на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.
Ранее сотрудники полиции разыскивали человека, который попал в камеры в метро. Вскоре после теракта он сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к теракту.
Заметка дополняется.
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