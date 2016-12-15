06:53

Сотрудники Следственного комитета включили в круг подозреваемых по теракту в метро в Санкт-Петербурге 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова. Об этом сообщает «Фонтанка».

Молодой человек попал в камеры видеонаблюдения в метрополитене. Ориентировка на него ушла в социальные сети, пишет издание.

Уроженец киргизского города ОШ Акбаржон Джалилов живет в Петербурге уже больше шести лет. За это время он сменил несколько паспортов.

Кроме того, в розыск должны были поставить автомобиль Джалилова Daewoo Nexia.

Акбаржон Джалилов стал третьим подозреваемым по теракту на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.

Ранее сотрудники полиции разыскивали человека, который попал в камеры в метро. Вскоре после теракта он сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к теракту.

Заметка дополняется.