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Правоохранительные органы задержали и отправили в Москву главу Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что Соловьева этапировали в столицу утром. Кто задерживал главу региона и по какому делу, источник не уточнил.

Издание «День.org» пишет, что задержание Соловьева связано с делом о коррупции в дорожном строительстве, которое расследует ФСБ. Как отметили источники портала, глава республики улетел в Москву регулярным рейсом в сопровождении двоих людей в форме и двоих в штатском.

По информации издания, задержали также и главу «Удмуртавтодора» Александра Корепанова. Уточняется, что его допрашивали в рамках дела бывшего удмуртского заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства, которого также зовут Александр Соловьев. По информации «День.org», экс-чиновника «общественность именует Соловьевым-маленьким». Бывший замминистра находится под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий.

Александр Соловьев занимает должность главы республики с 2014 года.