3 апреля в петербургском метро произошел теракт. Официально правоохранительные органы еще не раскрывали подробностей расследования. По предварительным данным, в метро взорвался смертник, он же заложил бомбу на другой станции. Та не взорвалась. Предполагаемый смертник – гражданин России, уроженец Киргизии. Силовики якобы знали о готовящемся теракте. Republic собрал главную информацию, известную к этому моменту.

Взрыв произошел в 14:40 на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим университетом». Еще одну бомбу, в итоге не разорвавшуюся, нашли на станции «Площадь восстания». Она лежала в портфеле, бомбу замаскировали под огнетушитель. Ее мощность была в несколько раз больше той, что взорвалась в вагоне метро (1 кг в тротиловом эквиваленте, бомбу была начинена поражающими элементами – подшипниками).

По последним официальным данным, погибли 11 человек, пострадал еще 51. МЧС опубликовало список раненых: в нем пострадавшие от 16 до 70 лет.

Изначально РЕН-ТВ опубликовал фотографию человека, якобы подозреваемого по делу о теракте. Эта информация не подтвердилась: мужчина сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности. Позднее «Пятый канал» выложил фотографию молодого человека, якобы заложившего бомбу на «Площади восстания». Именно он и считается предполагаемым смертником.

По данным «Интерфакса», теракт совершил уроженец Средней Азии, связанный с «радикальными исламистами». Он же заложил бомбу на «Площади восстания».

«Фонтанка» называла имя человека, оказавшегося в эпицентре взрыва: 22-летний гражданин Казахстана Максим Арышев. Выяснилось, что он заходил в «ВКонтакте» за несколько минут до взрыва. Родственники начали поиск Арышева и опубликовали фотографии: на них был молодой человек, не похожий того, что был на снимке с камер наблюдения метро. В итоге в Казахстане опровергли причастность Арышева ко взрыву, до сих пор не подтвердили и его смерть.

Позже на «Фонтанке» (а ранее и в различных каналах в Telegram) появилось другое имя предполагаемого террориста: уроженец киргизского Оша, гражданин России Акбаржон Джалилов. По информации «Фонтанки», он, жил в России больше шести лет, «сменил несколько паспортов».

Life сообщает, что Джалилов сам покупал детали для изготовления самодельной бомбы.

Власти Киргизии подтвердили информацию, что вероятным исполнителем теракта был Джалилов.

Как писал «Коммерсантъ», спецслужбы якобы заранее знали о готовящемся теракте. Эти данные они получили от некоего россиянина, сотрудничавшего с «Исламским государством» и задержанного по возвращении из Сирии. Силовики получили данные предполагаемых боевиков, якобы отправленных в Россию, включая их мобильные номера. Исламистов прослушивали, но никакой точной информации не получили. После первого взрыва телефоны заблокировали, и это, вероятно, привело к тому, что вторая бомба не взорвалась, уточняла газета.

Вчера президент Владимир Путин лишь кратко комментировал теракт, причем в первые часы после взрыва. Позднее он провел пятичасовые переговоры с Александром Лукашенко, вышел на пресс-конференцию, но теракт не упомянул. После этого Путин приехал к месту взрыва и возложил цветы, но со СМИ также не общался.