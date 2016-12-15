08:22

Гражданин Казахстана Максим Арышев, которого «Фонтанка» назвала исполнителем теракта в метро Петербурга, к нему не причастен. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нургали Билисбеков, передает «Интерфакс».

«Ранее в СМИ проходила информация, что к теракту, возможно, причастен гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич 1996 года рождения. Я хотел бы сказать, что это информация не соответствует действительности», – сказал Билисбеков.

Вместе с тем, по словам Билисбекова, КНБ и российские спецслужбы отрабатывают версию причастности к теракту гражданина России, выходца из Центральной Азии.

Заметка дополняется.