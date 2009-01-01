Вероятным исполнителем теракта в петербургском метро был гражданин России, выходец из Киргизии, передает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.
Заметка дополняется.
Вероятным исполнителем теракта в петербургском метро был гражданин России, выходец из Киргизии, передает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.
Заметка дополняется.
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