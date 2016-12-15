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Следственный комитет РФ завел на главу Удмуртии Александра Соловьева дело о получении взяток на общую сумму 140 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Соловьев получил от компаний, которые строили мосты через реку Кама и реку Буй, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

За это глава региона, как считают в СК, должен был «обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов», а также дать лицензии для геологоразведки.

Соловьева, уточнили в Следственном комитете, доставили в Москву, следствие в ближайшее время предъявит ему обвинение и обратится в суд с ходатайством о мере пресечения.

Главу Удмуртии задержали рано утром 4 апреля, у него дома прошли обыски, сообщил источник «Интерфакса». Собеседник агентства также располагает информацией о задержании руководителя «Удмуртавтодора», о котором ранее сообщили удмуртские СМИ.

Также «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что в Министерстве транспорта Удмуртии началась выемка документов, нескольких чиновников министерства вызвали на допрос.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании Соловьева, передает ТАСС.

Ранее издание «День.org» сообщило, что речь идет о деле про коррупцию в дорожном строительстве, которое расследует ФСБ. Как сообщали источники портала, Соловьев улетел в Москву регулярным рейсом в сопровождении двоих людей в форме и двоих в штатском.