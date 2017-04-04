Главу Удмуртской Республики Александра Соловьева задержали 4 апреля. Соловьев подозревается в получении взяток. Republic собрал информацию, известную к этому моменту.

Соловьева задержали утром, в его доме прошел обыск. Его доставили в Москву, а в ближайшее время главе Удмуртии будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили в СК. Собеседники «День.org» уточнили, что он прилетел в Москву регулярным рейсом в сопровождении двух людей в форме и двух в штатском.

Александр Соловьев подозревается в получении взяток на общую сумму 141,7 млн рублей от организаций, которые строили мосты через реку Кама и Буй. Большую часть этой суммы (139 млн рублей) он получил в денежном эквиваленте, а еще 2,7 млн ему передали в виде доли участия в коммерческой организации.

По версии следствия, за это он должен был «обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов». Соловьев также должен был предоставить лицензии на геологоразведку, а также на добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В Министерстве транспорта Удмуртии началась выемка документов, сообщает «Интерфакс». Нескольких чиновников вызвали на допрос. В пресс-службе правительства республики сообщили, что сотрудники ведомства работают в штатном режиме, у них выемка документов не производится.

Соловьева разрабатывали в Следственном комитете совместно с ФСБ. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании Соловьева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По данным «День.org», был задержан также глава «Удмуртавтодора» Александр Корепанов. Источники издания также предположили, что обыски, которые проходили в офисе компании осенью 2016 года, были связаны с делом главы республики. В пресс-службе «Удмуртавтодора», однако, отвергли информацию о задержании Корепанова и сообщили, что он находится у себя в кабинете, передает «Интерфакс».

Корепанова уже допрашивали по делу экс-министра транспорта и дорожного хозяйства республики, которого также зовут Александр Соловьев. Издание отмечает, что «общественность» называла бывшего министра Соловьевым-маленьким. По данным Nmm-izhevsk.ru, экс-министр был близким другом Александра Соловьева.

Указа об отставке Соловьева на данный момент нет. Его членство в партии «Единая Россия» приостановлено автоматически из-за возбуждения уголовного дела.

В конце марта Nmm-izhevsk.ru сообщил, что Александр Соловьев написал заявление об отставке после встречи с представителем Администрации президента. 31 марта Соловьев опроверг эти слухи.

Занять пост главы Удмуртии может сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов, сообщает издание «Сусанин» со ссылкой на источник. Об этом еще 1 апреля сообщал канал в телеграме «Давыдов. Индекс», но сам Бречалов эти сведения опроверг.

Александр Соловьев возглавляет Удмуртскую Республику с сентября 2014 года после победы на выборах (84,84% голосов). До этого он полгода занимал должность временно исполняющего обязанности главы республики.

С 1993 по 2003 год он был начальником Управления автомобильными дорогами Удмуртии, после этого шесть лет возглавлял Государственный совет республики. В 2013 году он стал представителем Удмуртии в Совете Федерации.