Двоих сотрудников ГИБДД в Астрахани убили «радикальные исламисты-ваххабиты», сообщил губернатор Александр Жилкин по итогам заседания антитеррористической комиссии. Его слова приводятся на сайте чиновника.
«Сегодня ночью группа радикальных исламистов-ваххабитов, фактически спровоцировав дорожно-транспортное происшествие, совершила дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД. Злоумышленники открыли по ним огонь из огнестрельного оружия и скрылись», – отметил Жилкин, не уточнив источник информации.
По его словам, «круг подозреваемых выявлен», сейчас их ищут силовики.
Инцидент произошел ранее 3 апреля. Нападавшие подъехали к сотрудникам ГИБДД на «Газели» и открыли огонь. По разным данным, их было три-четыре человека. СК возбудил уголовное дело по трем статьям.
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