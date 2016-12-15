11:18

Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью», – сказала глава Минздрава.

Скорцова добавила, что в больницах города находятся 49 пострадавших, 13 человек отпустили домой.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обнаружили на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.

По данным Комитета национальной безопасности Киргизии, вероятным исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, выходец из киргизского города Ош. Информация, что террористом-смертником мог быть гражданин Казахстана, не подтвердилась.

Следственный комитет расследует дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки.