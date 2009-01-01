12:03

Турецкие силы безопасности задержали 18 человек, в том числе одного чеченца, которые пытались незаконно попасть на территорию Турции из Сирии, сообщает Reuters.

В сумке задержанного жителя Чечни нашли 1,5 килограмма взрывчатки и две гранаты. Его подозревают в подготовке террористической атаки, добавляет Reuters.

Задержанная на границе группа состояла из еще восьми мужчин, четырех женщин и четырех детей.

Reuters напоминает о «русскоговорящих повстанцах», которые возвращаются в Россию из Сирии, где они воевали на стороне «Исламского государства», и из-за которых в РФ опасаются возобновления терактов.