Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федеральной службы госстатистики в ведение Минэкономразвития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в указе, это позволит повысить эффективность работы системы Росстата и оптимизировать структуру федеральных органов исполнительной власти. Документ вступает в силу с момента подписания.
О том, что правительство задумалось вернуть Росстат в подчинение Минэкономразвитию, стало известно 22 марта. Как отмечалось, чиновники недовольны качеством статистики. Кроме того, подчеркивалось, что Росстат задерживает публикации и пересчитывает данные, в частности, это вынудило Минэкономразвития отложить передачу в правительство обновленного макропрогноза.
Росстат переходил из подчинения Минэкономразвития под контроль правительства и наоборот несколько раз: в 2004 году (тогда ведомство называлось Министерством экономического развития и торговли), в 2008 году и в 2012 году.
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