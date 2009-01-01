12:21

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федеральной службы госстатистики в ведение Минэкономразвития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, это позволит повысить эффективность работы системы Росстата и оптимизировать структуру федеральных органов исполнительной власти. Документ вступает в силу с момента подписания.

О том, что правительство задумалось вернуть Росстат в подчинение Минэкономразвитию, стало известно 22 марта. Как отмечалось, чиновники недовольны качеством статистики. Кроме того, подчеркивалось, что Росстат задерживает публикации и пересчитывает данные, в частности, это вынудило Минэкономразвития отложить передачу в правительство обновленного макропрогноза.

Росстат переходил из подчинения Минэкономразвития под контроль правительства и наоборот несколько раз: в 2004 году (тогда ведомство называлось Министерством экономического развития и торговли), в 2008 году и в 2012 году.