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«Газпром» задумался о переводе из Лондона операций по торговле газом с Европой и маркетингу после выхода Великобритании из Евросоюза по «жесткому» сценарию.

Об этом Financial Times (FT) сообщили знакомые с ситуацией источники.

«Проводить торговые операции из Лондона больше невыгодно, мы должны рассмотреть наши возможности», – сказал один из собеседников газеты.

Лондонский офис фактически стал штаб-квартирой «Газпрома» в ЕС, уточняет FT. Через подразделение трейдинга и маркетинга компания управляет операциями в том числе с нефтью, нефтепродуктами, сжиженным природным газом.

В компании Gazprom Export от комментариев отказались. Как напоминает FT, о барьерах для бизнеса из-за Brexit ранее забеспокоились многие компании, в том числе крупные банки, штаб-квартиры которых располагаются в Лондоне.

В пресс-службе «Газпрома» РИА Новости сообщили, что Brexit никак не влияет на работу компании и подразделение Gazprom Marketing and Trading в Великобритании.

«GM&T работает по всему миру и специализируется на трейдинге, СПГ и розничной торговле в Великобритании, тогда как европейским бизнесом на основе долгосрочных контрактов занимается преимущественно российская компания “Газпром экспорт”», – цитирует агентство заявление зампредседателя «Газпрома» Александра Медведева.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о начале Brexit 29 марта. Страна покинет Евросоюз через два года. Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, больше половины участников которого выступили за то, чтобы покинуть блок.