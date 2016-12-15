13:20

Президент России Владимир Путин уволил главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности Главы Удмуртской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сказано в тексте указа.

По данным izhlife.ru, фигурантами дела стали также экс-замминистра транспорта Александр Соловьев, гендиректор «Мостострой-12» Александр Забарский, гендиректор «Региональной инвестиционной компании» Сергей Полевиков и руководитель «Автодормостстрой» Рустем Валеев.

Экс-замминистра транспорта Соловьева, по данным «День.org», называли Соловьевым-маленьким. Nmm-izhevsk.ru сообщал, что он был близким другом экс-главы Удмуртии.

Соловьева задержали утром 4 апреля. Его подозревают в получении взяток на общую сумму 141,7 млн рублей от компаний, которые строили мосты через реки Кама и Буй.

По версии следствия, глава республики должен был «обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов» и предоставить лицензии на геологоразведку и добычу песка.

Соловьева доставили в Москву, при этом, по данным «День.org», он летел регулярным рейсом. Пост главы Удмуртии вместо него может занять сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов. Об этом сообщают «Ведомости» и «Сусанин» со ссылкой на источники.

Александр Соловьев стал главой Удмуртии в сентябре 2014 года.