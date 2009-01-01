В 2017 году пройдут президентские и парламентские выборы во Франции и Германии – странах, которые традиционно определяют повестку всего Европейского союза. Поражения правых на выборах в Нидерландах и в Австрии наметили перелом в «правом повороте» в мировой политике. Стоит ли все еще опасаться победы популистов в Европе, каково будущее Европейского союза и как исход выборов повлияет на отношения с Россией? Republic публикует выдержку из дискуссии экспертов, организованной Фондом Егора Гайдара.

Александр Тэвдой-Бурмули, кандидат политических наук, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО: Популизм, безусловно, значимый фактор, но пока все-таки фоновый. Очень маловероятно, что по итогам выборов популисты придут к власти. Во Франции с высокой степенью вероятности во втором туре победит левый кандидат. В ФРГ есть некая интрига, потому что две главные партии, судя по последним рейтингам, идут ноздря в ноздрю – чуть-чуть более 30% у ХДС/ХСС и СДПГ. Но это не значит, что интрига повлечет катастрофические последствия. Другой вопрос, что популистский фактор в перспективе останется. Никуда не денется Марин Ле Пен со своей партией. Никуда не денется колоссальный миграционный фактор в Германии. Те партии, которые там победят, должны будут как-то эти аспекты учитывать.

Сейчас многие говорят о Brexit, о феномене Трампа и о том, почему такого не может случиться в других местах. Но надо понимать, что все эти случаи абсолютно различны. Мы должны сравнивать не просто абстрактные западные страны, а форматы, в которых принимается политическое решение. Brexit – это однотурный референдум. Трамп победил благодаря очень странной системе выборщиков, проиграв по голосам. Во Франции это было бы практически невозможно. Если бы все решалось в один тур, как в Штатах, Ле Пен была бы президентом. Но мы уже видели похожий прецедент в начале 2000-х годов, когда ее папа вышел во второй тур, и его быстро забили ногами объединившиеся вокруг его противника. Cистема один раз проявила себя таким образом, и банальная логика обязывает предположить, что в аналогичной ситуации она еще раз проявит себя так же. Если мы посмотрим на ситуацию в ФРГ, то там «Альтернатива для Германии» отстает слишком сильно, чтобы внезапно вырваться вперед.