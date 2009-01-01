13:03

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы должны проанализировать факт совпадения теракта в петербургском метро с визитом в город Владимира Путина. Его слова приводит «Интерфакс».

«Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, заставляет задуматься и обращает на себя внимание. Это предмет для анализа специальными службами», – сказал он.

Отвечая на вопрос, не рассматривают ли в Кремле теракт как личный вызов Путину, Песков подчеркнул, что любой теракт – это вызов каждому россиянину, включая президента.

Он также отметил, что Путин не рассматривает вопрос о кадровых перестановках после теракта. При этом указания силовикам были даны, добавил Песков.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обнаружили на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.

СК квалифицировал дело как теракт, возбуждено уголовное дело.

Заметка дополняется.