Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы должны проанализировать факт совпадения теракта в петербургском метро с визитом в город Владимира Путина. Его слова приводит «Интерфакс».
«Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, заставляет задуматься и обращает на себя внимание. Это предмет для анализа специальными службами», – сказал он.
Отвечая на вопрос, не рассматривают ли в Кремле теракт как личный вызов Путину, Песков подчеркнул, что любой теракт – это вызов каждому россиянину, включая президента.
Он также отметил, что Путин не рассматривает вопрос о кадровых перестановках после теракта. При этом указания силовикам были даны, добавил Песков.
Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обнаружили на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.
СК квалифицировал дело как теракт, возбуждено уголовное дело.
Заметка дополняется.
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