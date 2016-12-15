13:44

Полиция задержала исламистов, подозреваемых в убийстве астраханских полицейских. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подозреваемых четверо, сейчас с ними проводятся следственные действия, рассказали собеседники агентства.

При этом РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по региону Андрея Хегая сообщает, что поиски продолжаются, и пока никого не задержали.

Ранее о том, что сотрудников полиции убили «радикальные исламисты-ваххабиты», заявил губернатор Александр Жилкин.

Как рассказали в Следственном комитете, по делу разыскивают восемь человек. Главный подозреваемый по имени Нурбол Саспанов работал водителем маршрутки. Он был судим за разбой и освободился из колонии в 2016 году.

Инцидент произошел ранее 3 апреля. Нападавшие подъехали к сотрудникам ГИБДД на «Газели» и открыли огонь. По разным данным, их было три-четыре человека. СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских, хищении оружия и незаконном хранении боеприпасов.