15:31

Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Удмуртии сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова. Текст указа размещен на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи Путина с Бречаловым, президент указал на «богатый опыт» последнего.

«Путин отметил, что, проработав в Общественной палате, Общероссийском народном фронте, а также в объединении предпринимателей “ОПОРА России”, Бречалов внес серьезный вклад в развитие этих организаций», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Путин уволил предыдущего главу республики в связи с утратой доверия. О том, что его место займет Бречалов еще 1 апреля писал канал в телеграме «Давыдов. Индекс».

Бывшего главу республики Александра Соловьева задержали ранее 4 апреля по подозрению в получении взятки на общую сумму 141,7 млн рублей. Его доставили в Москву.

По версии следствия, взятку ему передали компании, которые строили мосты через реки Каму и Буй. Соловьев должен был «обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов» и предоставить лицензии на геологоразведку и добычу песка.

Фигурантами дела, по данным izhlife.ru, стали еще четыре человека: экс-замминистра транспорта Александр Соловьев, гендиректор «Мостострой-12» Александр Забарский, гендиректор «Региональной инвестиционной компании» Сергей Полевиков и руководитель «Автодормостстрой» Рустем Валеев.

Экс-замминистра транспорта Александра Соловьева, по данным «День.org», называли Соловьевым-маленьким. В его отношении в 2016 году также возбудили дело о превышении должностных полномочий. Он был близким другом экс-главы Удмуртии, сообщал Nmm-izhevsk.ru.