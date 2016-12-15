Следственный комитет подтвердил имя террориста, устроившего взрыв в петербургском метро. Его зовут Акбаржон Джалилов, говорится в сообщении СК.
Кроме того, криминалисты нашли генетические следы Джалилова на сумке со взрывным устройством, которую оставили на станции метро «Площадь Восстания». О том, что сумку оставил Джалилов, свидетельствуют также записи с камер видеонаблюдения, подчеркивают в СК.
Ранее в Комитете национальной безопасности Киргизии называли россиянина Акбаржона Джалилова вероятным исполнителем теракта. Сообщалось, что он родом из киргизского города Ош. «Фонтанка» писала, что террорист жил в Петербурге больше шести лет и сменил несколько паспортов. Как отмечал Life, детали для самодельной бомбы Джалилов покупал сам.
По данным 24.kg, в Россию он приехал с родителями в 2011 году, получил гражданство и остался на заработки. Соседи родителей террориста рассказывали, что он работал жестянщиком и ремонтировал автомобили. В последний раз Джалилов приезжал в Ош 3 марта.
Источник «Газеты.ру» рассказал, в 2015 году он работал поваром в петербургском суши-баре, а затем «пропал из поля зрения коллег». По словам одного из сотрудников бара, Джалилов уехал в Корею.
Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате 14 человек погибли, 49 до сих пор остаются в больницах.
Еще одно взрывное устройство нашли на станции «Площадь Восстания», его удалось обезвредить. СК завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки.
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