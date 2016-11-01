С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году и активизации ИГИЛ, число терактов в мире выросло многократно. Например, в 2015 году, по данным исследования Global Terrorism Index, от террористических атак в мире погибло около 30 000 человек. Даже если исключить из этой цифры Ирак, Нигерию и Афганистан, где идет по сути террористическая война, число жертв превышает 2001 год – год атаки на США 11 сентября – в два раза.

В списке стран, наиболее пострадавших от терактов, Россия заняла в 2015 году 35-е место. В рейтинге она оказалась ниже Франции, но выше США и Израиля. Число терактов в России за последние годы, включенных в Global Terrorism Database, практически совпадает с официальной российской статистикой (раньше между ними были существенные расхождения). Чтобы понять, что на самом деле происходит с терактами в мире и как это сказывается на России, мы собрали шесть графиков.