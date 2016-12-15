Природа невероятно разнообразна, на Земле встречаются животные размером от 0,1 мм (тромбидиформный клещ) до 33 метров (синий кит) – это разница в 33 тысячи раз. Даже внутри одного и того же вида разброс в размерах может быть огромным: например, самый маленький паук имеет длину всего около трети миллиметра, а самый большой не помещается на обеденную тарелку и может охотиться на жаб и некрупных млекопитающих. И все же огромный тарантул не уступает своему маленькому родственнику в навыках и способностях. Более того, хотя мозг у пауков и других насекомых минимален по сравнению с массой их тела, поведение этих существ может быть таким же сложным, как у «более умных» животных, имеющих мозги покрупнее. Как это получилось и как мозг паука способен помочь нам в создании современных компьютеров, объясняет Scientific American.

Представление о том, что чем крупнее мозг, тем умнее его хозяин давно устарело, но никто не будет спорить с тем, что в случае с людьми большой мозг – это неплохой инструмент для решения стоящих перед нами задач. Однако многие ученые задаются вопросом: размер – это необходимое условие? Нужен ли мозг побольше, чтобы добывать пищу, охотиться, конструировать что-то или проявлять сложное общественное поведение?