16:10

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на обвинения в коррупции во время беседы с рабочими завода «Тамбовский бекон».

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», – сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Расследование «спонсируют частные инвесторы», которые стремятся «вытащить людей на улицы», цитирует премьер-министра «Интерфакс».

Оппозиционера Алексея Навального, который призвал население выйти на митинги 26 марта, Медведев назвал «известным персонажем», который открыто заявляет о желании стать президентом. Он напомнил, что у Навального имеется судимость. Глава правительства заявил, что «молодежь подставляют под правоохранительную машину», что нечестно со стороны политиков, которые преследуют свои «шкурные интересы».

Компромат, собранный на него Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), премьер-министр назвал «чушью и бумажками», сообщает ТАСС. Само расследование он охарактеризовал как «компот», передает РИА Новости.

«Причем делается все по принципу “компота”: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Медведев отметил, что он продолжает работать, так как у него «крепкие нервы».

2 марта ФБК опубликовал масштабное расследование «Он вам не Димон», посвященное тайным активам Медведева. ФБК утверждает, что глава правительства приобрел их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах. До этого Медведев и его представители отказывались комментировать расследование.

Отсутствие реакции властей послужило поводом для митингов «Он нам не Димон», которые прошли 26 марта почти в ста городах России. Большинство из них не были согласованы, что привело к массовым задержаниям, в том числе полиция задерживала несовершеннолетних.

После митингов Русский академический фонд призвал Медведева помочь в организации мероприятий, посвященных борьбе с коррупцией, для школьников средней и старшей школы.