16:29

Преступления, подобные теракту в метро Петербурга, не готовятся кем-то в одиночку, у террористов есть помощники, которые «занимаются промывкой мозгов», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Всегда есть большое количество различного рода пособников, всяких уродов, которые занимаются промывкой мозгов и, по сути, предлагают совершить террористический акт. Мы этим займемся вместе с нашими коллегами», – цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, спецслужбы «сделают все, чтобы найти всех, кто к этому причастен, покарать», передает ТАСС.

Глава правительства также заметил, что необходимо принять дополнительные меры контроля за теми, кто пользуется общественным транспортом, сообщает «Интерфакс».

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля, погибли 14 человек. Как сообщил Следственный комитет, исполнителем теракта был Акбаржон Джалилов, уроженец города Ош, Киргизия. Он также оставил сумку с бомбой на станции метро «Площадь Восстания», это взрывное устройство обезвредили.

Издание 24.kg писало, что Джалилов вместе с родителями уехал из Оша в 2011 году, родители затем вернулись, а он остался в Санкт-Петербурге. По данным «Газеты.Ru», Джалилов работал в суши-баре, а затем «пропал из поля зрения». Коллега Джалилова рассказал, что тот уехал в Корею.