Суоярвский районный суд приговорил фельдшера Ирину Щербакову к трем годом колонии-поселения. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отбывание наказания отсрочено до достижения ее дочерью возраста 14 лет. Это произойдет в 2020 году.
Щербакова была признана виновной по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая гибель двух и более лиц).
По версии следствия, 18 июня 2016 года 12-летний мальчик позвонил в Суоярвскую центральную районную больницу и сообщил, что он и другие дети тонут. Щербакова выслушала его, но не оповестила об этом службу спасения и администрацию больницы.
В карельском Минздраве поясняли, что Щербакова приняла звонок за шутку.
18 июня дети и инструкторы оздоровительного лагеря «Парк-отель Сямозеро» в Карелии во время лодочной экскурсии попали в шторм. Две лодки перевернулись, погибли 14 детей.
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