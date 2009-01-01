17:06

Суоярвский районный суд приговорил фельдшера Ирину Щербакову к трем годом колонии-поселения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отбывание наказания отсрочено до достижения ее дочерью возраста 14 лет. Это произойдет в 2020 году.

Щербакова была признана виновной по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая гибель двух и более лиц).

По версии следствия, 18 июня 2016 года 12-летний мальчик позвонил в Суоярвскую центральную районную больницу и сообщил, что он и другие дети тонут. Щербакова выслушала его, но не оповестила об этом службу спасения и администрацию больницы.

В карельском Минздраве поясняли, что Щербакова приняла звонок за шутку.

18 июня дети и инструкторы оздоровительного лагеря «Парк-отель Сямозеро» в Карелии во время лодочной экскурсии попали в шторм. Две лодки перевернулись, погибли 14 детей.