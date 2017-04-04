17:26

Советник мэра Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин заявил, что жителей «хрущевок» переселят в дома XXII века. Его слова приводит RNS.

«Не знаю, какой процент большинства должен учитываться, но я думаю, что если 90% согласятся, то решение будет принято. <…> А кто будет против выехать из меньшей квартиры в жилье большего размера, попадая фактически из XX века в XXII век? Потому что дома будут строиться минимум на 100–150 лет», – сказал он.

Ресин подчеркнул, что насильно москвичей переселять не будут, и отметил, что с теми, кто откажется переезжать, «будут работать индивидуально». «Со всеми можно найти общий язык. Не надо использовать только кнут, кнут… Со своим народом не воюют», – добавил он.

Законопроект о сносе московских пятиэтажек в первом чтении рассмотрят 19 апреля, сообщает «Интерфакс». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, предварительный список домов, которые попадут под снос, будет готов к 1 мая. После этого жители «хрущевок» будут поквартирно голосовать по принятию документа, на голосование дается полтора месяца.

Собянин подчеркнул, что жители сносимых домов получат квартиры в тех же районах, либо в соседних. Переселение в другие районы будет происходить по согласованию с москвичами.

Ранее замглавы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока рассказал, что в первую очередь под снос пойдут дома серии I-510 и I-515.

Заметка дополняется.