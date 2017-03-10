18:06

В «Делойт и Туш СНГ» (российский филиал аудиторской Deloitte) проходят обыски, сообщила ТАСС руководитель группы по связям с общественностью компании Екатерина Куценко.

«В нашем офисе находятся сотрудники Следственного комитета РФ в связи с продолжающимся расследованием одного из наших бывших клиентов», – сказала Куценко.

Адвокат бывшего топ-менеджера «Делойт и Туш СНГ» Георгия Попова Рубен Маркарьян допустил, что следственные действия могут быть связаны с заявлением его клиента.

Как сказал адвокат, Попов в марте подавал заявление о «возбуждении уголовного дела против руководящих сотрудников “Делойт и Туш СНГ” в связи с противоправной слежкой в отношении сотрудников, вскрывших странные финансовые операции внутри компании».

В СК пока не прокомментировали эту информацию, уточняет ТАСС.

Попов через суд пытался признать незаконным свое увольнение из Deloitte, в марте Тверской суд Москвы отказал ему в иске.

В компании указывали, что Попова уволили по сокращению, сам он называл это сокращение фиктивным и «прикрывающим увольнение по дискриминационным основаниям», сообщало РАПСИ. На заседании суда бывший топ-менеджер заявлял о коррупции в компании, а также о махинациях со стороны сотрудников, в курсе которых были руководители Deloitte.