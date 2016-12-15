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Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в 140 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Соловьев будет находиться под арестом два месяца. Во время заседания экс-глава республики отказался признать свою вину и не стал давать показания. Он попросил отправить его под домашний арест.

Как заявила агентству адвокат экс-губернатора Галина Гамбург, защита обжалует решение суда.

СК в свою очередь заявлял, что вина бывшего главы Удмуртии подтверждается свидетельскими показаниями экс-замминистра транспорта Александра Соловьева и еще нескольких человек.

Ранее президент России Владимир Путин уволил Соловьева с поста главы Удмуртии в связи с утратой доверия. И.о. главы республики был назначен сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов.

Александра Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки на общую сумму в 141,7 млн рублей, против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, взятку экс-главе Удмуртии передали компании, которые строили мосты через реки Каму и Буй. Соловьев должен был «обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов» и предоставить лицензии на геологоразведку и добычу песка.

Фигурантами дела о взяточничестве, по данным izhlife.ru, стали еще четыре человека, в том числе, экс-замминистра транспорта Александр Соловьев. Отмечалось, что он был близким другом бывшего главы Удмуртии. Как сообщал «День.org», бывшего чиновника называли Соловьевым-маленьким. В 2016 году против него завели дело о превышении должностных полномочий.