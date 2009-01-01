В Великобритании раскрылись новые факты из жизни Эдуарда VIII – монарха, который отрекся от престола в 1936 году, чтобы вступить в морганатический брак. Историки выяснили, что за королем и его возлюбленной, американкой Уоллис Симпсон, шпионили британские спецслужбы. За парой следили, телефонные разговоры короля прослушивались.

Операцию санкционировало правительство. Как и королевская семья, оно считало связь короля нежелательной (Уоллис Симпсон была иностранкой, дважды побывавшей в браке) и даже опасной (британские власти подозревали ее в связях с нацистской Германией).

О том, что за Симпсон следили, было известно и раньше – это началось еще в то время, когда Эдуард был принцем. Такое указание полиции дал его отец, король Георг V. Теперь выяснилось, что слежка велась и за его сыном – и даже после того, как он сам стал королем.

Правительство, как отмечает историк из Уорикского университета Ричард Олдрич, всегда отвергало обвинения в слежке за королевской семьей (распространено мнение, что следили, в частности, за принцессой Дианой). Но пример Эдуарда и Симпсон, подтвержденный архивными документами, доказывает, что они были обоснованными.

Отречение

Эдуард был старшим сыном короля Георга V, правившего в 1910–1936 годах. Наследник был популярен среди британцев. Он был ветераном Первой мировой войны, первым в королевской семье профессиональным пилотом, много путешествовал и сочувствовал беднякам и безработным.

Единственная проблема – принц отличался расистскими взглядами, например называл коренных австралийцев «отвратительными существами», и его подозревали в симпатии к нацистам. Уже после отречения, в 1937 году, Эдуард посещал Адольфа Гитлера в его норной резиденции в Баварии и отдавал фюреру полный нацистский салют, что вызвало в Британии возмущение. Во время Второй мировой его постоянно подозревали в передаче нацистам военных секретов (но ни одно обвинение не подтвердилось).