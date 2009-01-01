18:55

Следственный комитет опубликовал список имен 10 из 14 погибших при взрыве в петербургском метро.

Как отметили в ведомстве, «визуальная идентификация» еще четверых погибших невозможна, назначены генетические экспертизы.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля. На месте погибли 11 человек, трое умерли в больнице. Жертвами взрыва стали четверо иностранцев: граждане Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

В приведенном списке нет Акбаржона Джалилова, которого СК ранее назвал исполнителем теракта. Комитет национальной безопасности Киргизии сообщал, что предполагаемый террорист – гражданин России, уроженец киргизского города Ош.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возможный исполнитель теракта, вероятно, погиб, но, скорее всего, у него были помощники – «уроды, занимающиеся промывкой мозгов».