Следственный комитет опубликовал список имен 10 из 14 погибших при взрыве в петербургском метро.
Как отметили в ведомстве, «визуальная идентификация» еще четверых погибших невозможна, назначены генетические экспертизы.
Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля. На месте погибли 11 человек, трое умерли в больнице. Жертвами взрыва стали четверо иностранцев: граждане Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.
В приведенном списке нет Акбаржона Джалилова, которого СК ранее назвал исполнителем теракта. Комитет национальной безопасности Киргизии сообщал, что предполагаемый террорист – гражданин России, уроженец киргизского города Ош.
Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возможный исполнитель теракта, вероятно, погиб, но, скорее всего, у него были помощники – «уроды, занимающиеся промывкой мозгов».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.