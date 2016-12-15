В Санкт-Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов, сообщает «Фонтанка» и телеканал «Санкт-Петербург».
«Фонтанка» пишет, что «смерть предположительно носит бытовой характер».
По информации издания, вечером 4 апреля Тюльпанов «неудачно поскользнулся в бане и ударился головой». Источник «Интерфакса» уточняет, что сенатор получил перелом основания черепа.
Лидер «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко в разговоре с «Интерфаксом» подтвердил смерть Тюльпанова и выразил соболезнования его семье.
Тюльпанов представлял в Совете Федерации исполнительную власть Ненецкого автономного округа. С 2011 по 2014 год он был сенатором от Заксобрания Петербурга, до этого возглавлял петербургский парламент.
В Совфеде Тюльпанов возглавлял комиссии по вопросам подготовки к проведению в России ЧМ-2018. В 2016 году сенатор стал автором и соавтором нескольких законопроектов, в том числе об уголовной ответственности тренеров за допинг, а также за оскорбление российского гимна.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.