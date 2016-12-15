19:43

В Санкт-Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов, сообщает «Фонтанка» и телеканал «Санкт-Петербург».

«Фонтанка» пишет, что «смерть предположительно носит бытовой характер».

По информации издания, вечером 4 апреля Тюльпанов «неудачно поскользнулся в бане и ударился головой». Источник «Интерфакса» уточняет, что сенатор получил перелом основания черепа.

Лидер «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко в разговоре с «Интерфаксом» подтвердил смерть Тюльпанова и выразил соболезнования его семье.

Тюльпанов представлял в Совете Федерации исполнительную власть Ненецкого автономного округа. С 2011 по 2014 год он был сенатором от Заксобрания Петербурга, до этого возглавлял петербургский парламент.

В Совфеде Тюльпанов возглавлял комиссии по вопросам подготовки к проведению в России ЧМ-2018. В 2016 году сенатор стал автором и соавтором нескольких законопроектов, в том числе об уголовной ответственности тренеров за допинг, а также за оскорбление российского гимна.