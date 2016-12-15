Компания Илона Маска Tesla обошла по капитализации General Motors (GM) и стала самым дорогим автопроизводителем в США, пишет TechCrunch.
Как сообщает издание, 4 апреля рыночная капитализация Tesla превысила $53 млрд (по состоянию на 21:30 мск – $52,98 млрд), в то время как капитализация GM составила меньше $50 млрд – $49,80 млрд (в 21:30 мск – $49,59 млрд). Акции Tesla торгуются по $303,02 за штуку, GM – $34, 26 за штуку.
3 апреля капитализация Tesla выросла на 5,7% и превзошла показатели Ford, уточняет Techcrunch.
Отмечается, что акции растут на фоне информации о скором запуске нового электрокара Tesla Model 3.
Ранее стало известно, что производство новой Tesla начнется в июле 2017 года. Поставки ожидаются к концу года, автомобиль будет стоить примерно $35 тысяч.
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