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Задержанные в Чечне геи попадают в «секретные тюрьмы», пишет «Новая Газета» со ссылкой на свидетельства преследуемых в республике гомосексуалов.

Как сообщает издание, первая волна преследований началась в конце февраля. Тогда полиция задержала человека, находящегося в состоянии наркотического опьянения, и проверила его телефон. В нем полицейские обнаружили «фотографии и видеоролики откровенного содержания» и «десятки контактов местных гомосексуалов».

Задержанных перенаправляли в «секретные тюрьмы». Отмечается, что об одной из них говорят все собеседники газеты.

По информации издания, тюрьма представляет собой несколько формально пустующих зданий и находится в городе Аргуне. В двухтысячные в этих зданиях находилась военная комендатура, а после там размещался РОВД города. Источники «Новой» также рассказали. что к преследованию имеют отношение спикер парламента Чечни Магомед Даудов («Лорд») и начальник ОМВД по городу Аргун Аюб Катаев.

Издание уточняет, что после первой волны всех находящихся в тюрьме выпустили, но когда ЛГБТ-активисты подали уведомления о намерении провести акции в городах Северного Кавказа, тюрьма вновь заполнилась.

«Новая» пишет, что задержанных в тюрьме избивали и пытали. По данным газеты, в тюрьму привозили немало «случайных жертв» – гетеросексуалов. Изданию известно о как минимум троих погибших в аргунской тюрьме.

Также один из источников «Новой» сообщил, что телефоны задержанных не отключали, так как «любой мужчина, который за это время позвонит или напишет, – уже новая добыча». Он рассказал, что выйти из тюрьмы можно было за «огромные» деньги (называется сумма в 1,5 млн рублей) или «сдав других».

1 апреля «Новая Газета» опубликовала материал о массовых преследованиях геев в Чечне. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Керимов назвал материал «абсолютной ложью» и подчеркнул, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».

По мнению уполномоченного по правам человека в республике Нурди Нухажиева, информация о преследованиях недостоверна.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле достоверной информацией по этому вопросу не располагают.